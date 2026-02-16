“Bij mij is er klacht ingediend tegen mijn dader toen ik 20 was. Ik ben vandaag 45. Het stopt nooit voor slachtoffers”, vertelt Aurelie Van Accolyen, lid van lotgenotengroep ‘Wij Zijn Er’. Net daarom is de ‘Europese Dag van het Slachtoffer’ in het leven geroepen, want al te vaak is het een eenzame zoektocht naar hulp.