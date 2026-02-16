12°C
Euro­pe­se Dag Van Het Slacht­of­fer’: een dag in teken van de rech­ten en noden van slachtoffers

2018-05-07 00:00:00 - Europareeks op Focus & WTV

Vandaag is het ‘Europese Dag Van Het Slachtoffer’. Die dag vraagt aandacht voor de rechten van het slachtoffer van een misdrijf, ramp of ongeval. In Brugge stelden verschillende organisaties hun werking voor aan slachtoffers, hun familieleden of nabestaanden.

“Bij mij is er klacht ingediend tegen mijn dader toen ik 20 was. Ik ben vandaag 45. Het stopt nooit voor slachtoffers”, vertelt Aurelie Van Accolyen, lid van lotgenotengroep ‘Wij Zijn Er’. Net daarom is de ‘Europese Dag van het Slachtoffer’ in het leven geroepen, want al te vaak is het een eenzame zoektocht naar hulp.

Ook hulporganisaties nemen deel

“Wij komen als Politiezone Brugge een honderdtal keer tussen per jaar”, deelt Niels Willaert mee. Hij maakt deel uit van de dienst Slachtofferbejegening van de Politiezone Brugge. Die dienst komt veelal bij mensen na een verdacht overlijden of ingrijpende gebeurtenissen met slachtoffers.

Voor de ‘Dag van het Slachtoffer’ laten verscheidene mensen hun stem horen in Brugge met een tekening, gedicht of kortverhaal rond het thema “slachtoffers”.

Cijfers stijgen

De diensten Slachtofferonthaal hebben vorig jaar iets meer nieuwe dossiers geopend dan het jaar daarvoor. Bijna twee procent meer over heel Vlaanderen, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir.

Een deel van de extra meldingen komt wellicht van de slachtofferapplicatie. Gevangenissen verwittigen via dat systeem Slachtofferonthaal als veroordeelde daders van moord, stalking of zedenfeiten willen vrijkomen met een enkelband. De slachtoffers kunnen dan vragen om de dader via gps te volgen, en hen te verwittingen als hij dicht in hun buurt komt; of er de politie op afsturen.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Victor Peeters
Slachtofferhulp

