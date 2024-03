Er wonen 99 mensen met een beperking samen met medewerkers, vrijwilligers én leven ze tussen de inwoners van Dadizele. "We zoeken eigenlijk hoe we mensen met talent kunnen verbinden met mooie plekken in het dorp," zegt Lieven Detavernier van Mariënstede.

"We zijn geëvolueerd van een instelling voor gehandicapten in 1985 naar anno 2024: een kleurrijk plekje van warmte en ontmoeting en dat is de hoofdopdracht."