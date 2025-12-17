In een brief aan het Europees Parlement en het Cypriotische EU-voorzitterschap stelt Von der Leyen voor om 45 miljard euro vervroegd vrij te maken voor de landbouwers. Het gaat om twee derde van het bedrag dat normaal pas halfweg de meerjarenbegroting ter beschikking komt, maar de lidstaten zouden dat geld nu meteen kunnen aanvragen bij de indiening van hun nationale partnerschapsplannen.

Geste volstaat niet

Voor Boerenbond volstaat deze geste niet. "Dit staat los van de problematiek rond Mercosur, de oneerlijke concurrentie wordt niet aangepakt", zegt voorzitter Lode Ceyssens. "Bovendien is de tegemoetkoming ruim onvoldoende. Een eerdere reductie op het landbouwbudget nu wat kleiner maken maakt het Mercosurakkoord niet plots verteerbaar. Laat staan dat de vergunningenknoop er mee ontward is."

