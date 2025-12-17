Europa wil landbouwers sneller extra geld aanbieden, Boerenbond is niet onder indruk
De Europese Commissie wil haar plannen voor de nieuwe meerjarenbegroting bijsturen om vanaf 2028 extra geld te voorzien voor de landbouwers. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag aangegeven. De geste wordt aanzien als een manoeuvre om steun voor het vrijhandelsakkoord met Mercosur te vergaren. Boerenbond zegt in een reactie niet onder de indruk te zijn.
In een brief aan het Europees Parlement en het Cypriotische EU-voorzitterschap stelt Von der Leyen voor om 45 miljard euro vervroegd vrij te maken voor de landbouwers. Het gaat om twee derde van het bedrag dat normaal pas halfweg de meerjarenbegroting ter beschikking komt, maar de lidstaten zouden dat geld nu meteen kunnen aanvragen bij de indiening van hun nationale partnerschapsplannen.
Geste volstaat niet
Voor Boerenbond volstaat deze geste niet. "Dit staat los van de problematiek rond Mercosur, de oneerlijke concurrentie wordt niet aangepakt", zegt voorzitter Lode Ceyssens. "Bovendien is de tegemoetkoming ruim onvoldoende. Een eerdere reductie op het landbouwbudget nu wat kleiner maken maakt het Mercosurakkoord niet plots verteerbaar. Laat staan dat de vergunningenknoop er mee ontward is."
De landbouwers lieten vorige maand in de marge van de Europese top in Brussel luidkeels hun ongenoegen horen. Niet enkel over de plannen voor hun financiering vanaf 2028, maar ook over de gevolgen van het vrijhandelsakkoord dat de Commissie wil ondertekenen met het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur. Tot dusver vond ze daarvoor niet voldoende steun onder de lidstaten.
Het voorstel lijkt dan ook op een geste om aarzelende lidstaten als Italië over de streep te trekken, en zo minstens 15 lidstaten die samen minstens 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen achter het verdrag te scharen. Vrijdag zouden de lidstaten stemmen. Bij groen licht zou het verdrag mogelijk op 12 januari ondertekend worden. Vandaag komen de Europese landbouwministers alvast informeel bijeen in Brussel.
Belgische onthouding
Boerenbond is tevreden met de aangekondigde Belgische onthouding bij de stemming. "Het akkoord zoals het nu voorligt is dan ook fundamenteel oneerlijk voor de landbouwers en bedriegt de Europese consument", zegt Ceyssens. Met de toegift die Von der Leyen nu doet, komt "een eerlijker handelsbeleid of betere en deblokkerende regelgeving" wat Boerenbond betreft "geen stap dichter".