De zachtste vacht, de mooiste lichaamsbouw en de meest blinkende ogen. Het zijn allemaal aandachtspunten tijdens de allereerste keuring van Stormy. Haar baasje wil hier te weten komen of de Lhasa Apso in aanmerking komt voor wedstrijden, want om als volleerde mannequin te kunnen meedoen aan wedstrijden moet een hond aan strenge schoonheidsidealen voldoen.

“Elk ras heeft een rasstandaard, waarin duidelijk beschreven wordt hoe de kop van de hond er moet uitzien, wat de algemene verhoudingen zijn etc., Wij maken de mensen een beetje wegwijs in hoeverre hun hond daar al dan niet aan voldoet en of ze eventueel kunnen deelnemen aan een echte showkeuring”, duidt allround keurmeester Myriam Vermeire.

De Eurodogshow mag trouwens zelf ook het glas heffen, want dit jaar vieren ze hun 60ste verjaardag. “De honden worden mooier en mooier, en zijn steeds meer naar standaard. We zijn begonnen met 200 honden in 1964. De hoogste piek in een editie was 3.500 honden. Nu is dat een beetje verminderd. Dat komt ook door de economische crisis”, vertelt voorzitter Joël Vanlerberghe.