"De eerste dag dat we hier waren, leerden we de belangrijkste regels: respect, empathie en echtheid. Onze school hamert daar echt op. Die waarden moet je toepassen en ook uit jezelf laten komen", zegt studente Ellen Constandt. Haar medestudente Anna Malecka vult aan: "We doen op school veel simulaties om te leren omgaan met moeilijke situaties, zoals agressie of patiënten die zelf grensoverschrijdend gedrag vertonen."

Volgens docent Annemie Decleir maakt het leren omgaan met grenzen een belangrijk deel uit van de opleiding. "Dat zijn zelfs hoofdvakken: ethiek en psychologie. We staan stil bij vragen als: wat is grensoverschrijdend gedrag, en wat zijn normen? Daarnaast trainen we onze studenten om assertief te zijn en in te grijpen als ze iets zien gebeuren dat niet kan."