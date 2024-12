Eric Goens sluit binnenkort het filmfestival in Oostende af met zijn documentaire '2050'. De docu gaat over de impact van de klimaatcrisis op Antarctica. Dat maakte de organisatie woensdag bekend, samen met het volledige programma van het filmfestival. Master van het festival is dit jaar Charlotte Vandermeersch. Zij koos acht films rond het thema 'Super Natural'.