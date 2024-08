In mei kondigde het lokaal bestuur van Ichtegem aan een erfpachter te hebben gevonden voor het beschermd monument, Huis Anna Mahieu, in de Westkerkestraat in Eernegem. Na verschillende gesprekken met de kandidaat-erfpachter, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het lokaal bestuur kon vanuit de verschillende partijen een gunstig advies gegeven worden over het voorgestelde restauratieproject.

In het kader van de afwerking van het administratieve luik binnen het dossier werden bijkomende stukken bij de kandidaat-erfpachter opgevraagd. De opgevraagde documenten werden grondig nagezien door de betrokken diensten, waarna twijfel ontstond over de echtheid van de stukken die het lokaal bestuur mocht ontvangen. Na verder onderzoek werden de twijfels over de echtheid ook bevestigd.

Het college besliste dan ook om de procedure met deze kandidaat-erfpachter om tot een definitieve erfpacht te komen, niet verder te zetten. Deze beslissing is genomen met het oog op de integriteit van het erfgoeddossier.

Het college blijft toegewijd aan het vinden van een passende en respectvolle bestemming voor het historische pand.