Het herenhuis in de Westkerkestraat is beschermd door Vlaanderen sinds 2012, door de artistieke, historische en socio-culturele waarde. Het historische gebouw is eigendom van de gemeente Ichtegem, maar die vindt er geen gepaste invulling voor.

Om die reden is het gebouw nooit gerestaureerd. “We hebben in de voorbije jaren diverse opties overwogen, maar we kunnen als gemeente geen nuttige bestemming geven aan de woning door de indeling en de verschillende erfgoedwaarden die behouden moeten worden", zegt burgemeester Lieven Cobbaert.