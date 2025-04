Tijdens de week voor en na Erfgoeddag vinden ook de Erfgoedweken plaats. Daarbij wordt samengewerkt met het onderwijs. Tijdens de week gaan erfgoedwerkers lesgeven. Daarnaast worden klassen ook als vips ontvangen in het archief, het museum, bij de heemkring of in de erfgoedbibliotheek.

Stad Oostende dienst Cultuur en mu-zee-um vzw organiseren gratis Erfgoedweken voor het secundair onderwijs. In Brugge organiseren Birgit Conservatie & Restauratie van Glasramen een workshop ‘Schilderen op glas’. En in Ieper kunnen kinderen samen met het In Flanders Fields Museum kennis maken met verhalen en speelgoed van kinderen die leefden tijdens de eerste wereldoorlog.

De Erfgoedweken starten vandaag en lopen tot en met vrijdag 2 mei.