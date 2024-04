Het gebouw was in de dertiende eeuw een hospitaal in het centrum van Damme. Tot enkele jaren geleden nog deels een woonzorgcentrum. Maar nu moet het opnieuw een levendige plek worden. Burgemeester Joachim Coens: "Het is natuurlijk een heel historische plek. Maar dat is eigenlijk niets als dat niet ook vandaag wordt beleefd. Vandaag moeten er mensen komen om leuke dingen te doen en te zien. We hebben dat voorbereid en nu is het aan Herita, die daar de nodige ervaring in heeft."