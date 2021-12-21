Het Engelhoofdje met aan de rechterkant het 18de-eeuwse zijaltaar, de vermoedelijke originele locatie
Passchendaele Museum nomineert het Engelhoofdje voor de publiekswedstrijd ‘Museumstuk van het jaar 2026’. Dat is een wedstrijd in de aanloop naar De Week van de Belgische Musea. Vanaf vandaag tot 24 mei kan het publiek z'n stem uitbrengen.
Elk museum kon een van z'n pronkstukken inzenden en zo meedoen aan de wedstrijd. De keuze van het museum uit Zonnebeke viel op het Engelhoofdje.
Het hoofdje is een klein object dat een groot verhaal vertelt en is een van de weinige vooroorlogse resten uit Zonnebeke. Het overleefde de verwoesting van de kerk tijdens de Eerste Wereldoorlog en bleef bijna een halve eeuw bewaard binnen een familie.
De vernielde kerk in juli 1915
Stemmen kan vanaf vandaag via de website van Week Van De Belgische Musea