In de scholengemeenschap van het katholieke basisonderwijs regio Poperinge is er voorlopig geen probleem. Het voortbestaan van de kleine schooltjes is niet in gevaar. De ondergrens ligt er op 50 leerlingen per school, anders is de werking niet meer haalbaar.

"Ooit hebben we die ondergrens moeten bepalen omdat we in dat geval aan 50 leerlingen zaten. Als je gebouwen moet renoveren is dat niet meer haalbaar met de middelen die je maar per leerling krijgt."