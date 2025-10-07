Elisabeth Vermont uit Moorslede viert 109de verjaardag: “Content zijn, dat is mijn geheim”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Moorslede had vandaag reden tot feest: Elisabeth Vermont werd 109 jaar en behoort daarmee tot de oudste West-Vlamingen. Ze vierde haar verjaardag met familie, cadeautjes en haar lievelingskost: frietjes met stoofvlees.
Elisabeth werkte tot aan de Tweede Wereldoorlog als stikster en bleef daarna thuis voor haar gezin. Tot vier jaar geleden woonde ze nog zelfstandig. Vandaag geniet ze nog altijd van een goede gezondheid.
Op de vraag wat haar geheim is voor een lang leven, antwoordt ze nuchter: “Content zijn. Content zijn met met wat ik krijg.”
Verjaardagskaartjes
De familie verraste haar door via de krant en online oproepen te doen om kaartjes te sturen, en Elisabeth kreeg reacties van mensen van heinde en verre. Haar kleindochter Nancy Messely vertelt: “We hebben hier een massa aan kaartjes, nog een heleboel die ze moet openen. Ook mensen die we helemaal niet kennen, schrijven haar gelukwensen.”
Volgens de gegevens die wij hebben, zou Elisabeth de derde oudste vrouw van West-Vlaanderen zijn.
Burgemeester Sherley Beernaert benadrukt de uitzonderlijke prestatie van Elisabeth: “Volgens de gegevens die wij hebben, zou Elisabeth de derde oudste vrouw van West-Vlaanderen zijn, de negende oudste van het land. Voor ons is dat een hele eer.”
Na de festiviteiten zal Elisabeth met een medaille en veel gelukwensen op zak genieten van haar dag, en van haar frietjes.