Tot eind 2026 blijft Stephan Adriaenssens in een duorol aan boord bij RMM. Om zo voor een correcte overdracht te zorgen, waarbij Elien inhoudelijk zal doorgroeien tot algemeen directeur.

Stephan heeft een grote verdienste voor onze organisatie, die hij de afgelopen tien jaar heeft uitgebouwd tot een consistent gezond bedrijf. De impact daarvan is groot, dat dient onderlijnd.

Stephan bereikt begin 2027 de pensioengerechtigde leeftijd. Ook dan zal hij actief blijven bij RMM, binnen een onderling genomen afsprakenkader, om gerichte verantwoordelijkheden op zich te nemen.

RMM bevindt zich vandaag op een kantelpunt waarbij de organisatie evolueert van een klassieke regionale zender naar een geïntegreerd en digitaal contentplatform met sterke lokale verankering. Tegelijk blijven het versterken van het bereik, het versnellen van de digitale omschakeling en het uitbouwen van een toekomstgericht model cruciale uitdagingen voor de komende jaren.