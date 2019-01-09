Elien Haemers wordt Algemeen Directeur bij Regionale Media Maatschappij RMM
Vanaf 1 juli 2026 is Elien Haemers de nieuwe Algemeen Directeur van de Regionale Media Maatschappij (RMM). In de tweede helft van het jaar zal zij die taak nog samen met Stephan Adriaenssens uitvoeren, om uiteindelijk de fakkel over te nemen, volgens een geplande en gefaseerde opvolging, eind 2026. RMM is de mediagroep achter Focus-WTV.
Een keuze voor verdere uitbouw van RMM in de toekomst
Elien brengt meer dan tien jaar ervaring binnen Roularta Media Group mee. Ze stond er in voor het uittekenen en realiseren van het commercieel beleid voor een omvangrijk salesapparaat, met een sterke focus op groei, innovatie en people management. Ze kan daarbij terugvallen op een bewezen track record in het opzetten en het ontwikkelen van nieuwe omzetpijlers in een snel evoluerende context.
De aanstelling van Elien Haemers beantwoordt aan het profiel dat we vooropgesteld hebben voor de rol van Algemeen Directeur. Met vooral strategisch leiderschap en zin voor teamontwikkeling. Naast een gedegen kennis van de commerciële markt, de digitale transformatie en administratieve efficiëntie. Dit zal gebeuren in een correcte samenwerking met de redactie, met respect voor haar onafhankelijkheid.
Grote verdiensten van Stephan Adriaenssens
Tot eind 2026 blijft Stephan Adriaenssens in een duorol aan boord bij RMM. Om zo voor een correcte overdracht te zorgen, waarbij Elien inhoudelijk zal doorgroeien tot algemeen directeur.
Stephan heeft een grote verdienste voor onze organisatie, die hij de afgelopen tien jaar heeft uitgebouwd tot een consistent gezond bedrijf. De impact daarvan is groot, dat dient onderlijnd.
Stephan bereikt begin 2027 de pensioengerechtigde leeftijd. Ook dan zal hij actief blijven bij RMM, binnen een onderling genomen afsprakenkader, om gerichte verantwoordelijkheden op zich te nemen.
RMM bevindt zich vandaag op een kantelpunt waarbij de organisatie evolueert van een klassieke regionale zender naar een geïntegreerd en digitaal contentplatform met sterke lokale verankering. Tegelijk blijven het versterken van het bereik, het versnellen van de digitale omschakeling en het uitbouwen van een toekomstgericht model cruciale uitdagingen voor de komende jaren.