29°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Elien Hae­mers wordt Alge­meen Direc­teur bij Regi­o­na­le Media Maat­schap­pij RMM

Elien Haemers

Foto: Leylah Alliet

Vanaf 1 juli 2026 is Elien Haemers de nieuwe Algemeen Directeur van de Regionale Media Maatschappij (RMM). In de tweede helft van het jaar zal zij die taak nog samen met Stephan Adriaenssens uitvoeren, om uiteindelijk de fakkel over te nemen, volgens een geplande en gefaseerde opvolging, eind 2026. RMM is de mediagroep achter Focus-WTV.

Een keuze voor verdere uitbouw van RMM in de toekomst

Elien brengt meer dan tien jaar ervaring binnen Roularta Media Group mee. Ze stond er in voor het uittekenen en realiseren van het commercieel beleid voor een omvangrijk salesapparaat, met een sterke focus op groei, innovatie en people management. Ze kan daarbij terugvallen op een bewezen track record in het opzetten en het ontwikkelen van nieuwe omzetpijlers in een snel evoluerende context.

De aanstelling van Elien Haemers beantwoordt aan het profiel dat we vooropgesteld hebben voor de rol van Algemeen Directeur. Met vooral strategisch leiderschap en zin voor teamontwikkeling. Naast een gedegen kennis van de commerciële markt, de digitale transformatie en administratieve efficiëntie. Dit zal gebeuren in een correcte samenwerking met de redactie, met respect voor haar onafhankelijkheid.

Grote verdiensten van Stephan Adriaenssens

Tot eind 2026 blijft Stephan Adriaenssens in een duorol aan boord bij RMM. Om zo voor een correcte overdracht te zorgen, waarbij Elien inhoudelijk zal doorgroeien tot algemeen directeur.

Stephan heeft een grote verdienste voor onze organisatie, die hij de afgelopen tien jaar heeft uitgebouwd tot een consistent gezond bedrijf. De impact daarvan is groot, dat dient onderlijnd.

Stephan bereikt begin 2027 de pensioengerechtigde leeftijd. Ook dan zal hij actief blijven bij RMM, binnen een onderling genomen afsprakenkader, om gerichte verantwoordelijkheden op zich te nemen.

RMM bevindt zich vandaag op een kantelpunt waarbij de organisatie evolueert van een klassieke regionale zender naar een geïntegreerd en digitaal contentplatform met sterke lokale verankering. Tegelijk blijven het versterken van het bereik, het versnellen van de digitale omschakeling en het uitbouwen van een toekomstgericht model cruciale uitdagingen voor de komende jaren.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Regionale Televisie

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Sinksenrommelmarkt
Nieuws

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster
Emma Devoddere (25)
Nieuws

Emma (25) en vrienden werden achtervolgd en geslagen door 2 jongeren aan station van Menen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vlaamse regering wil fusie tussen Focus & WTV tegen 2026
2023-02-01 00:00:00 - Bijzondere dag voor ons: Focus en WTV blazen 30 kaarsjes uit

Bijzondere dag voor ons: Focus en WTV blazen 30 kaarsjes uit
2022-06-16 00:00:00 - Twee miljoen euro voor regionale zenders om nog meer digitaal te gaan

Twee miljoen euro voor regionale zenders om nog meer digitaal te gaan

Frank Gevaert stopt als hoofdredacteur van Focus TV
2020-12-04 00:00:00 - U vertrouwt ons. Dank u wel.

U vertrouwt ons. Dank u wel.
2019-01-09 00:00:00 - Focus & WTV vallen in de smaak bij de kijker

Focus & WTV vallen in de smaak bij de kijker
Aanmelden