Nieuws
Beernem

Elf­ja­ri­ge Felix schil­dert gro­te mees­ters en staat daar­mee op expo in Brugge

Felix11 jarigekunstenaar2

Felix Franssens uit Beernem is nog maar amper elf jaar, maar hij schildert al de werken van grootmeesters zoals Caravaggio en Rembrandt. In zijn atelier staan een twintigtal werken klaar waar hij op een grote tentoonstelling in Brugge mee zal uitpakken.

Felix zijn teken- en schildertalent is al opgemerkt in de kleuterklas. Hij legt zich vooral toe op de meesterwerken van de oude meesters met een voorkeur voor portretten. Die geeft hij dan een eigen touch. Meer nog dan het resultaat is Felix vooral geboeid door het verhaal achter het kunstwerk, zoals hoe de schilders te werk gingen en de soorten materialen die ze gebruikten. Hij verkiest het authentieke en maakt zelfs zijn eigen verf.

"﻿Caravaggio kon gewoon heel goed schilderen, daarom dacht ik: waarom hem niet proberen nadoen?"

Felix ﻿Franssens, kunstschilder

Een eigen stijl kiezen zit er voorlopig nog niet in voor Felix, maar hij timmert aan de weg naar boven door zich de oude technieken eigen te maken: "Caravaggio kon gewoon heel goed schilderen, daarom dacht ik: waarom hem niet proberen nadoen? Caravaggio is moeilijk maar Rembrandt is soms nog moeilijker om te kopiëren."

Intussen is het aftellen naar zijn expo in het Grand Café in De Republiek in Brugge. Vanaf 11 februari kan je daar kennismaken met zijn klassieke oeuvre en enkele abstracte werken.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Robbe Temmerman
