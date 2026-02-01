Felix zijn teken- en schildertalent is al opgemerkt in de kleuterklas. Hij legt zich vooral toe op de meesterwerken van de oude meesters met een voorkeur voor portretten. Die geeft hij dan een eigen touch. Meer nog dan het resultaat is Felix vooral geboeid door het verhaal achter het kunstwerk, zoals hoe de schilders te werk gingen en de soorten materialen die ze gebruikten. Hij verkiest het authentieke en maakt zelfs zijn eigen verf.