Eind 2023 schreef Oostende een kunstopdracht uit. Pieter Boons die ook curator is in het Middelheim Museum in Antwerpen, selecteerde elf hedendaagse kunstenaars die werken rond de erfenis van het kolonialisme. Silke Beirens, schepen van Mens en Milieu Oostende: “We hebben altijd gezegd in 2022, naar aanleiding van' Black Lives Matter', dat we met het ruiterstandbeeld aan de slag wilden gaan. We wilden er een artistieke interventie rond doen. Dat heeft zijn tijd genomen. Nu hebben we elf voorstellen van kunstenaars. Ze zijn internationaal actief, allemaal hebben ze roots op het Afrikaans continent. Dat maakt het heel interessant.”