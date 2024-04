Blankenbergenaar Piet Wittevrongel is de bedenker van de actie. De aanleiding was een documentaire van VRT. “Begin april was er een uitzending Rood rubber, witte koning, zwarte dood, waar voor het eerst de misdaden van Leopold II in het daglicht kwamen. Ik ben dan in debat gegaan met Herman De Croo en samen met mijn stoute vrienden van de Stoeten Ostendenoare hebben we besloten om die hand eraf te zagen", vertelt Piet Wittevrongel.

De afgehakte hand is nog altijd niet opgedoken. Wittevrongel is vandaag met een kopie in Oostende. Op de sokkel staat: sikitoko, dat is Swahili voor excuses. Dat is waar het voor Piet Wittevrongel om draait.

Het onderzoek naar de afgehakte hand draaide uit op een sisser en is intussen gestaakt.