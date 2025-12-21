Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op de snelwegparking langs de E17 in Marke is vrijdagavond een elektrische wagen volledig uitgebrand. De bestuurster, een vrouw uit Moeskroen, kon op tijd wegvluchten nadat ze een ontploffing hoorde.
De vrouw was net klaar met het opladen van haar Volvo EX40 aan de gloednieuwe laadpalen. “Ik zat nog in de wagen om wat op te warmen. Toen het laden klaar was, ontkoppelde ik en wilde vertrekken. Plots hoorde ik een kleine ontploffing.” De vrouw belde meteen de alarmcentrale en vluchtte weg.
Volvo in lichterlaaie
Kort na die eerste ontploffing begon de auto te branden. “Aanvankelijk leek het mee te vallen, maar het ging razendsnel. Binnen de minuut stond alles in brand”, aldus de bestuurster.
De brandweer rukte met verschillende posten uit en kreeg de brand snel onder controle. Er werd ook een speciale dompelcontainer ter plaatse gebracht om het wrak in te zetten. Zo wordt vermeden dat de auto opnieuw vuur zou vatten, wat gebruikelijk is bij elektrische wagens.