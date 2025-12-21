Kort na die eerste ontploffing begon de auto te branden. “Aanvankelijk leek het mee te vallen, maar het ging razendsnel. Binnen de minuut stond alles in brand”, aldus de bestuurster.

De brandweer rukte met verschillende posten uit en kreeg de brand snel onder controle. Er werd ook een speciale dompelcontainer ter plaatse gebracht om het wrak in te zetten. Zo wordt vermeden dat de auto opnieuw vuur zou vatten, wat gebruikelijk is bij elektrische wagens.