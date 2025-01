En ook in het sportieve segment is de trend meer en meer elektrisch. Batterijen worden steeds krachtiger. "Momenteel hebben we een batterij van 500 watt waardoor je een rijbereik krijgt van 200 km. Je ziet nog nauwelijks het verschil tussen een racefiets met of zonder batterij. Ook blijft dalen", aldus Steven Vandevoorde van Olmo Bikes.

Wielertoeristen fietsen het ganse jaar door. Hun fietskeuze valt nu al snel op een gravelbike in de plaats van een wegfiets of mountainbike. Met een wissel van banden kan de fiets alle kanten op.

Velofollies loopt nog tot vanavond in Kortrijk Xpo.