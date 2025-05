Het bedrijf kondigt nu een kapitaalinjectie en verschuivingen in de bedrijfsleiding aan. Ekopak zegt verbintenissen te hebben voor net geen 15 miljoen euro, waarbij de holding Alychlo van Marc Coucke tekent voor 14,10 miljoen euro. Bij de kleine investeerders is Wouter Vandenhaute de bekendste naam. Hij investeert 100.000 euro. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven aan 5,60 euro per aandeel, wat een korting inhoudt van 10 procent op de slotkoers van 9 mei.

Ekopak hervormt ook de bedrijfsleiding. Het waterbedrijf gaat extern op zoek naar een nieuwe CEO. Huidig CEO Pieter Loose zal dan Chief Strategy & Growth Officer worden. Met Geert Bossuyt is al een nieuwe financieel directeur aangesteld. In de raad van bestuur vervangt onafhankelijk bestuurder Jos De Vuyst Alychlo-bestuurder Pieter Bourgeois als voorzitter.