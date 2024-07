De druktebarometer toont online waar het op dit moment druk is. Dat is het geval voor het strand aan het centrum van Middelkerke, maar verspreid over de kust zijn er ook plaatsen vanmiddag waar het nog bijzonder rustig is. Mogelijk is het morgen veel drukker.

De NMBS legt de komende dagen sowieso extra treinen in van en naar de kust.