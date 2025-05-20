De werken voor de heraanleg van de voormalige site van het Dadipark in Dadizele kunnen eindelijk starten. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een landschappelijk waterpark.
Het dossier van de voormalige Dadipark-site sleept al meer dan twintig jaar aan. Er was de laatste jaren eindelijk zicht op concrete actie. Maar omdat de provincie mee een vergunning aanvroeg mocht ze die zelf niet toekennen. Het was daarom wachten op Vlaanderen. Maar dat geeft nu dus -eindelijk- groen licht.
"Met deze vergunning wordt een belangrijke stap gezet in de transformatie van de voormalige Dadipark-site naar een toekomstgerichte, klimaatbestendige en publiek toegankelijke groene ruimte."
Wat er op de site komt is eigenlijk exact een jaar geleden al voorgesteld, op een infomarkt voor de buurt: Een landschappelijk waterpark dat water moet bufferen uit de Heulebeek bij hevige regenval. Er komt ook een groene zone met natuur, recreatie en beleving.
Einde van wateroverlast in Dadizele?
"De waterbuffering is essentieel om wateroverlast in het centrum van Dadizele te helpen voorkomen, aangezien de regio in het verleden meermaals met overstromingen werd geconfronteerd," zegt de gemeente Moorslede. "Tegelijk wordt het terrein omgevormd tot een klimaatbestendige groene ruimte met recreatieve wandel- en fietspaden, open groenzones en ruimte om te ontspannen in een natuurlijke omgeving."