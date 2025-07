De ijsbaan is ondergebracht in een loods op het terrein van de voormalige ramenfabrikant Vlieghe. De Piste kreeg in 2020 een tijdelijke milieuvergunning voor drie jaar en die liep eind 2023 af. Pas in februari 2025 werd een nieuwe aanvraag ingediend voor een verlenging van drie jaar, maar die wordt nu afgewezen.

De stad baseert zich voor de weigering op verschillende elementen. Tijdens het openbaar onderzoek dienden zo’n vijftig buurtbewoners bezwaren in. Die gingen vooral over geluidsoverlast door fuiven, een niet vergund buitenterras en bijkomende verkeers- en parkeerdruk. Volgens de stad zijn deze bezwaren gegrond. In de oorspronkelijke vergunning was enkel een indoor cafetaria toegelaten die open is tijdens de openingsuren van de ijspiste. In de aanvraag wordt het buitenterras zelfs niet vermeld. Volgens de plannen staat daar een fietsenstalling. Daarnaast zijn er fuiven georganiseerd zonder de vereiste toelating.