Vandaag 8 mei is V-day of Victoryday, de dag waarop de overwinning op nazi-Duitsland in 1945 wordt herdacht. Het is de definitieve overgave en wapenstilstand na de Tweede Wereldoorlog. Onder meer in Brugge, op het Stationsplein, was er een plechtigheid om de vele slachtoffers nooit te vergeten.
Onder meer de burgemeester en schepenen van Brugge hebben samen met de West-Vlaamse Militaire Korpskommandant bloemen neergelegd aan het oorlogsmonument voor de Tweede Wereldoorlog. De vredesbeweging pleit voor nooit meer oorlog en er werd vooral stilgestaan bij de vele slachtoffers. In ons land alleen gaat het om meer dan 100.000 mensen die het leven lieten.
