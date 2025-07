Sint-Lutgart was lange tijd een vaste waarde in Beernem, waar vroeger meer dan honderd leerlingen les kregen in het lager middelbaar. Maar de afgelopen jaren liep het aantal leerlingen sterk terug.

“We zaten al in een afbouwscenario”, zegt directeur Miek Kemel. “Voor volgend schooljaar hadden we nog maar acht leerlingen die naar het tweede jaar zouden overstappen. Dat is gewoon te weinig.”