Eigenaars van een tweede verblijf krijgen correctie van provinciebelasting
Eigenaars van een tweede verblijf krijgen rond deze tijd een correctie van de provinciebelasting in hun brievenbus. De Raad van State oordeelde dat ze drie jaar teveel hebben betaald. Ze zullen nu zowat twee derde terugkrijgen.
De provinciebelasting op tweede verblijven was vorig jaar 145 euro, drie keer meer dan de algemene belasting voor gezinnen en zes keer meer dan bij alleenstaanden. Een groep tweedeverblijvers vocht die belasting met succes aan. Eigenlijk moet de provincie alles terugbetalen, zegt hun advocaat Bart Engelen: “De Raad van State heeft gezegd dat het ganse reglement geen rechtsgrond biedt om een aanslag te vestigen. Dus eigenlijk is de overbelasting nu de ganse belasting voor die jaren 2022, 2023 en 2024.”
De provincie is alvast bereid om twee derde terug te betalen. Ze ziet geen graten in die gedeeltelijke terugbetaling.