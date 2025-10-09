De provinciebelasting op tweede verblijven was vorig jaar 145 euro, drie keer meer dan de algemene belasting voor gezinnen en zes keer meer dan bij alleenstaanden. Een groep tweedeverblijvers vocht die belasting met succes aan. Eigenlijk moet de provincie alles terugbetalen, zegt hun advocaat Bart Engelen: “De Raad van State heeft gezegd dat het ganse reglement geen rechtsgrond biedt om een aanslag te vestigen. Dus eigenlijk is de overbelasting nu de ganse belasting voor die jaren 2022, 2023 en 2024.”

De provincie is alvast bereid om twee derde terug te betalen. Ze ziet geen graten in die gedeeltelijke terugbetaling.