Niet alleen ervaren spelers maar ook starters kunnen aan de slag.

“Alleen leeft bij velen nog het idee dat het is weggelegd voor the happy few. Dat willen we net ontkrachten”, gaat Olivier Stael verder.



“Daarom lanceren we ook de lessenreeks ‘Start To Golf’, waarbij een professionele instructeur je in een mum van tijd de kneepjes van het vak aanleert. Tegelijk zijn ook meer ervaren spelers bij ons welkom om te trainen of om hun slagtechniek te analyseren en te verbeteren. Onze camera’s leggen namelijk uiterst precies vast hoe hard en in welke richting je een bal slaat.”