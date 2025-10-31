16°C
Eer­ste tun­nel onder Brug­se Ring is klaar, twee­de is voor vol­gend weekend

Tunnel

In Brugge zijn de voorbereidingen bezig om een tweede voetgangers- en fietstunnel onder de Ring te bouwen, komend weekend. Vorig weekend is de eerste tunnel al opgebouwd, Wegen en Verkeer heeft daar nu ook beelden van.

Hieronder zie je versnelde beelden van de werken van vorig weekend. Daarop is duidelijk te zien hoe ze een tunnelconstructie hebben gemaakt, en uiteindelijk het wegdek erboven op schuiven. Dit was de eerste tunnel. De tweede, aan het standbeeld van Koning Albert I, bouwen ze komend weekend.

De hele heraanleg van de stationsomgeving in Brugge is klaar over twee jaar.

