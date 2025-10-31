Hieronder zie je versnelde beelden van de werken van vorig weekend. Daarop is duidelijk te zien hoe ze een tunnelconstructie hebben gemaakt, en uiteindelijk het wegdek erboven op schuiven. Dit was de eerste tunnel. De tweede, aan het standbeeld van Koning Albert I, bouwen ze komend weekend.

De hele heraanleg van de stationsomgeving in Brugge is klaar over twee jaar.