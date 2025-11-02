Verkeershinder op Brugse ring voor plaatsing van nieuwe fiets- en voetgangerstunnel
De komende twee weekends zal het verkeer op de Brugse ring aan de UNESCO-rotonde flink wat hinder ondervinden. Er worden twee betonnen tunnelelementen onder de ring geschoven voor een nieuwe fiets- en voetgangerspassage. Nog tot maandagmorgen is de R30 onderbroken.
De betonnen constructie die ruim 200 ton weegt, wordt komend weekend onder de ring geschoven. “Als alles goed gaat, kan het 10 meter per uur schuiven. Ik denk dat we het binnen de 3 uur onder het wegdek hebben”, aldus werfleider John Roks.
De werken zijn een belangrijke stap in de herinrichting van de Brugse stationsomgeving. “Dankzij de nieuwe tunnels zullen fietsers en voetgangers zich straks veilig onder de ring kunnen verplaatsen,” zegt burgemeester Dirk De fauw. “Vanaf het standbeeld van Koning Albert I zal je richting Sint-Michiels en Sint-Andries kunnen fietsen zonder de rijbaan te kruisen. Op piekmomenten steken nu nog tot 2.500 voetgangers per uur de rijbaan over. Dat wordt binnenkort verleden tijd.”
Eerste fase
Dit weekend gaat het om de eerste van de twee voetgangers- en fietstunnels. Volgend weekend is het tweede onderdeel ter hoogte van het Albert I standbeeld aan de beurt. Tegen maart of april 2026 moet de nieuwe doorgang klaar zijn. De volledige heraanleg van de stationsomgeving loopt nog door tot 2027 en kost zo’n 30 miljoen euro.