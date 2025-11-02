De betonnen constructie die ruim 200 ton weegt, wordt komend weekend onder de ring geschoven. “Als alles goed gaat, kan het 10 meter per uur schuiven. Ik denk dat we het binnen de 3 uur onder het wegdek hebben”, aldus werfleider John Roks.

De werken zijn een belangrijke stap in de herinrichting van de Brugse stationsomgeving. “Dankzij de nieuwe tunnels zullen fietsers en voetgangers zich straks veilig onder de ring kunnen verplaatsen,” zegt burgemeester Dirk De fauw. “Vanaf het standbeeld van Koning Albert I zal je richting Sint-Michiels en Sint-Andries kunnen fietsen zonder de rijbaan te kruisen. Op piekmomenten steken nu nog tot 2.500 voetgangers per uur de rijbaan over. Dat wordt binnenkort verleden tijd.”