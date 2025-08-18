CSP Zeebrugge Terminal behandelt dit jaar één miljoen containers. Ze verwachten dat dat volgend jaar met 15 procent zal stijgen. Dat is een hoop vrachtwagens op de weg. Daarom zetten ze ook in op estuaire vaart én het spoor. Martijn Elbers, Lineas: “Als wij eind van het jaar drie keer per week gaan rijden dan halen wij 6,5 miljoen kilometers van de weg af. Equivalent van ongeveer 10.000 vrachtbewegingen. Dat scheelt een hoop files voor iedereen.”

Er rijden nu al treinen vanuit Zeebrugge naar andere bestemmingen in Duitsland, en ook naar Spanje en sinds kort weer naar Antwerpen.