Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Vanmiddag is vanuit de haven van Zeebrugge een eerste trein volgeladen met containers vertrokken naar Mannheim, een grote Duitse havenstad. Voorlopig nog maar één keer per week, maar op termijn moeten dat drie ritten heen en terug worden. En dat betekent minder vrachtwagens op de weg, goed voor 6 en een half miljoen kilometer per jaar.
Vincent De Saedeleer, CSP Zeebrugge Terminal: “Mannheim is een basiscentrum met heel veel klanten die nood hebben aan een verbinding met onze haven. Maar ook omgekeerd is er ook hier nood om ons te verbinden met Mannheim.”
Hoop files weg
CSP Zeebrugge Terminal behandelt dit jaar één miljoen containers. Ze verwachten dat dat volgend jaar met 15 procent zal stijgen. Dat is een hoop vrachtwagens op de weg. Daarom zetten ze ook in op estuaire vaart én het spoor. Martijn Elbers, Lineas: “Als wij eind van het jaar drie keer per week gaan rijden dan halen wij 6,5 miljoen kilometers van de weg af. Equivalent van ongeveer 10.000 vrachtbewegingen. Dat scheelt een hoop files voor iedereen.”
Er rijden nu al treinen vanuit Zeebrugge naar andere bestemmingen in Duitsland, en ook naar Spanje en sinds kort weer naar Antwerpen.
“Als wij eind van het jaar drie keer per week gaan rijden dan halen wij 6,5 miljoen kilometers van de weg af."