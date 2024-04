Opvallend: de voertaal langs de kasseien in Camphin-en-Pevele is voor 99% Nederlands, al is er ook hier en daar toch wat Frans te bespeuren. Het gespreksonderwerp is hoe dan ook de koers.

"We hebben Pedersen gisteren zien wielen proberen. En Pedersen rijdt ook goed, dat moeten we eerlijk toegeven. Hoe raar het ook klinkt, maar ik blijf erbij, ik zie nog altijd Lampaert in de eerste tien rijden. Ik heb hem zien verbeteren. En ik gun het hem ook", zegt wielerliefhebber Philiep Derthoo.