Eer­ste edi­tie Abby & Friends brengt mix van kera­miek, foto­gra­fie en ver­beel­ding naar Kortrijk

Abby Kortrijk lanceert dit voorjaar de eerste editie van Abby & Friends. Voor dit nieuwe initiatief nodigt het museum bevriende kunstorganisaties uit om mee te cureren. Deze editie werkt Abby samen met Wit.h en Be-Part.

Abby & Friends resulteert in drie nieuwe tentoonstellingen, waarvan een door het museum zelf is samengesteld. Onder de titel 'Coup de Théâtre. A Play of Clay' staat het theatrale karakter van keramiek centraal. In de expo worden zo’n 90 historische stukken uit de stedelijke collectie gecombineerd met hedendaags werk.

De twee andere tentoonstellingen zijn in handen van de Friends. Be-Part presenteert 'Double Reality' met fotografisch werk van Tom Callemin uit Oostende. Callemin vertrekt vanuit een actuele vraag: in welke mate kunnen we beelden nog vertrouwen in een tijd waarin die steeds vaker gemanipuleerd worden?

De derde tentoonstelling, 'Authorities', wordt gecureerd door Wit.h. Ze biedt een inkijk in het universum van Gerard Van Lankveld en Honoré d’O. Van Lankveld maakt gedetailleerde schaalmodellen van rijdende, vliegende en varende constructies, terwijl d’O met zijn werk 'Grammatica' een muur vult met honderden kleine sculpturen en maquettes die samen een eigen beeldtaal vormen.

Abby & Friends loopt nog tot en met 13 september in Abby Kortrijk.

