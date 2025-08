Eerder op de dag had Merol de Chateau al passend geopend en had Jasper Steverlynck Dranouter met zijn stem meer dan opgewarmd. Tom Walker rondde zijn set af met de meezinger 'You can leave the light on' en zo was iedereen klaar voor 't Hof Van Commerce.

Flip Kowlier en MC Buyse brachten een mix van nieuwere nummers en klassieke meebrullers. Boa's, Stuntman, Wupperbol, ze passeerden allemaal de revue. Het publiek sloot 't Hof meteen in de armen, maar ging pas helemaal uit de bol toen de vraag "Zeg ne kje oe laat est?" door de Chateau knalde. Geslaagd feestje. We zouden zeggen: Kom mor ip, zonder totetrekkerie.