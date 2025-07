Met heftrucks, terreinwagens en gereedschap wordt in Dranouter alles in gereedheid gebracht voor het festival dat donderdag van start gaat. Een honderdtal vrijwilligers is druk in de weer om alles op tijd klaar te krijgen.

“Momenteel zijn we bezig in de Chateau om de grondpanelen netjes op te vullen”, vertelt vrijwilliger Arthur Depoorter. “Zo zorgen we ervoor dat iedereen comfortabel en veilig naar de optredens kan kijken.”