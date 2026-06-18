Eerste Belgische Soteriahuis in Brugge meteen bekroond voor vernieuwende aanpak
Het Soteriahuis in Brugge is uitgeroepen tot Radicale Vernieuwer. Die erkenning bekroont initiatieven die vernieuwende antwoorden bieden op maatschappelijke uitdagingen. Het Brugse project wil mensen in een psychotische crisis opvangen in een kleinschalige, herstelondersteunende leefgemeenschap als aanvulling op de klassieke psychiatrische zorg.
Het Soteriahuis in Brugge krijgt de prijs voor zijn vernieuwende visie op geestelijke gezondheidszorg. De initiatiefnemers willen een huis creëren waar mensen in een psychotische crisis terechtkunnen in een warme, huiselijke omgeving, met veel aandacht voor nabijheid, verbinding en herstel.
Voor An Marieke De Coninck, die al meerdere psychoses doormaakte, spreekt die aanpak sterk aan. "Je bent ontredderd en je bent jezelf een stuk kwijt. Dan wil je jezelf zo snel mogelijk terugvinden, op een zo naturel mogelijke manier."
Aanvulling op bestaande zorg
Het Soteriahuis wordt een aanvulling op de bestaande psychiatrische zorg. Volgens Alan Veys ligt de nadruk op menselijke aanwezigheid en verbinding.
"Mensen zijn hier zeven dagen op zeven, 24 uur op 24 nabij. We hanteren een terughoudend medicatiebeleid en proberen eerst via menselijke connectie voor stabiliteit te zorgen. Familie en naasten spelen daarbij een belangrijke rol."
"We hanteren een terughoudend medicatiebeleid en proberen eerst via menselijke connectie voor stabiliteit te zorgen."
De bouw van het Soteriahuis moet wel nog starten. Als alles volgens plan verloopt, opent het binnen ongeveer twee jaar de deuren. Het wordt het eerste Soteriahuis van België.
Met de erkenning als Radicale Vernieuwer wil de jury ook een breder signaal geven: mentale gezondheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van professionele hulpverleners, maar van de hele samenleving.
Over Radicale Vernieuwers
De titel van Radicale Vernieuwer wordt jaarlijks toegekend aan tien initiatieven die op een vernieuwende manier maatschappelijke uitdagingen aanpakken. De campagne is een initiatief van de Sociale InnovatieFabriek, in samenwerking met onder meer VLAIO, Cera en verschillende andere partners.
Volgens de Sociale InnovatieFabriek tonen de geselecteerde projecten hoe nieuwe ideeën en methodes kunnen uitgroeien tot oplossingen met een brede maatschappelijke impact.