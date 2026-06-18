Het Soteriahuis in Brugge krijgt de prijs voor zijn vernieuwende visie op geestelijke gezondheidszorg. De initiatiefnemers willen een huis creëren waar mensen in een psychotische crisis terechtkunnen in een warme, huiselijke omgeving, met veel aandacht voor nabijheid, verbinding en herstel.

Voor An Marieke De Coninck, die al meerdere psychoses doormaakte, spreekt die aanpak sterk aan. "Je bent ontredderd en je bent jezelf een stuk kwijt. Dan wil je jezelf zo snel mogelijk terugvinden, op een zo naturel mogelijke manier."