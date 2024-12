Door een nieuwe aanpak in 2023 komen de meeste jongeren die een delict plegen eerst terecht in het oriëntatiecentrum van Everberg. Ze verblijven daar maximaal één maand. Daarna beslist een jeugdrechter over hun verdere traject. Ze kunnen bijvoorbeeld worden overgeplaatst naar een gemeenschapsinstelling. Milan (een schuilnaam, nvdr.) kwam terecht in De Zande in Wingene.

“Ik ben dertien jaar. Ik zit hier al een jaar omdat ik brommers heb gestolen. Ik heb ook drugs verkocht en ik heb mensen geslagen”, getuigt de jongeman.