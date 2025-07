Eén op 5 landbouwbedrijven in West-Vlaanderen wordt vandaag de dag geleid door een vrouw. "We zien een kleine stijging de voorbije jaren. In West-Vlaanderen zijn we in de middenmoot met 20%. Maar heel positief is dat we steeds vaker vrouwen hebben die een Vlif-steun aanvragen en dat betekent dat ze een bedrijf overnemen of opstarten" , licht Loes Vandromme, Vlaams Parlementlid, toe.

Uit de cijfers, die Vlaams parlementslid Loes Vandromme voor West-Vlaanderen verzamelde, blijkt ookdat een derde van de vrouwelijke bedrijfsleiders kiezen voor kleinere graasdieren, daarnaast verkiest 21 % akkerbouw.