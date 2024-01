Elk jaar komen er ruim 200 zorgkinderen voor een echte vakantie. Het huis is medisch perfect uitgerust, maar alles gebeurt er in een huiselijke sfeer. Zo kunnen de kinderen en hun ouders het ziekenhuis even vergeten. Dat bevestigt ook Famke, de mama van nierdialysepatiëntje Wanne. "De kinderen kijken daar ontzettend naar uit. En dat geeft mij ook de kans om heel effen op adem te komen. Het eten staat op tafel en er is iemand die met de kindjes speelt. Dan heb ik ook even tijd om voor de broertjes en zusjes tijd te nemen.