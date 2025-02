Onder meer de vestiging in Brugge in de Rijselstraat moet in juni sluiten. In Oost-Vlaanderen sluiten ook de campussen in Sint-Niklaas, Deinze en Ronse.

Een medewerker van Vesalius vertelt anoniem aan Het Laatste Nieuws dat er de laatste jaren ook sprake is van wanbeleid. Zo waren er enkele negatieve inspectieverslagen en ook heel wat verloop bij de directeurs. Dat bevestigt ook de algemene directeur aan onze redactie. "Maar daar is aan gewerkt", klinkt het.

De studenten die momenteel de opleiding verpleegkunde volgen, is gevraagd om aan te sluiten in de campussen van Oostende of Kortrijk, die wel nog open blijven. Voor de vastbenoemde leerkrachten zoekt de school een plaats in een van de andere vestigingen.