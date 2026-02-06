De Vlaamse Regering besliste eerder dit jaar om op de drukste delen van de E403 spitsstroken aan te leggen in plaats van een permanente derde rijstrook. Die keuze kwam er na onderzoek naar verkeersveiligheid en kosten-batenverhoudingen.

"West-Vlaanderen heeft lang genoeg gewacht. De beslissing is genomen en voor het eerste deelproject ligt de timing nu vast. Dat is de doorbraak waar veel pendelaars en transportbedrijven op wachtten", zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (N-VA), die de minister hierover ondervroeg.