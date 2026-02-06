E403 krijgt spitsstroken vanaf 2028: eerste werken starten aan Roeselare-Haven Izegem
De Vlaamse overheid heeft een concrete timing vastgelegd voor de aanleg van spitsstroken op de E403 tussen Roeselare en Brugge. De eerste werken starten in 2028 aan het complex Roeselare-Haven Izegem. Een tweede deelproject ter hoogte van de Chartreuseweg volgt in 2029.
De plannen voor spitsstroken op de E403 tussen Roeselare en Brugge beginnen concreet vorm te krijgen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder bevestigde in de commissie Mobiliteit dat de werken gefaseerd zullen verlopen.
Het eerste deelproject, aan het complex Roeselare-Haven Izegem, staat gepland voor 2028. De raamovereenkomst voor de nodige studies is ondertussen goedgekeurd. Een tweede deelproject aan de Chartreuseweg moet in 2029 van start gaan. Andere onderdelen van het project zitten nog in de voorbereidende fase.
"Voor het eerste deelproject ligt de timing nu vast. Dat is de doorbraak waar veel pendelaars en transportbedrijven op wachtten."
De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 133,5 miljoen euro. Daarnaast is er nog 24,4 miljoen euro voorzien voor onderhoud. In 2026 wordt al 5,4 miljoen euro vrijgemaakt, onder meer voor maatregelen om verkeershinder tijdens de werken te beperken.
Geen permanente derde rijstrook
De Vlaamse Regering besliste eerder dit jaar om op de drukste delen van de E403 spitsstroken aan te leggen in plaats van een permanente derde rijstrook. Die keuze kwam er na onderzoek naar verkeersveiligheid en kosten-batenverhoudingen.
"West-Vlaanderen heeft lang genoeg gewacht. De beslissing is genomen en voor het eerste deelproject ligt de timing nu vast. Dat is de doorbraak waar veel pendelaars en transportbedrijven op wachtten", zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (N-VA), die de minister hierover ondervroeg.
Geen duidelijkheid voor landbouwers
Ondanks de concrete timing, zijn nog niet alle vragen beantwoord. Zo is er voorlopig geen duidelijkheid over de landbouwers die mogelijk grond moeten afstaan voor de aanleg van de spitsstroken. De plannen voor de grondinnames worden nog uitgewerkt.
"De landbouwers in dit gebied verdienen duidelijkheid. Ik verwacht dat er de komende maanden een concrete kalender komt voor de informatiesessies over de grondinname", zegt Warnez.