Aan de aansluiting met de E403 in Aalbeke gaan ze de rechterrijstrook herstellen. Er zitten heel wat putten in het wegdek, dus een nieuw laagje asfalt is welkom. Tijdens de werken is één rijstrook richting Frankrijk ingenomen. Het gaat maar om een strook van 200 meter, maar die is sowieso al filegevoelig, dus chauffeurs houden best rekening met verkeershinder. De werken zouden tegen maandagmorgen achter de rug moeten zijn.