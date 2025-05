Een anonieme patrouille kreeg de twee in de gaten aan het Stationsplein. Ze stonden bij de politie al geseind voor eerdere fietsdiefstallen. De agenten achtervolgden hen door het centrum en zagen hoe de twee veel interesse hadden in de fietsstallingen op hun route.

Toen één van hen plots in de Leiestraat de patrouille tegemoet reed op een elektrische step hielden ze hem tegen. Hij had geen duidelijke uitleg over de step en in zijn jas zat ook een kniptang. Zijn kompaan konden ze even verderop oppakken.