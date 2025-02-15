Op de internationale duivenbeurs Fugare op 14 en 15 februari in Kortrijk Xpo zal doorgaan zonder levende duiven. De hallen liggen in een veiligheidszone, na een uitbraak van vogelgriep in Deerlijk. In de zone zijn alle beurzen met levende vogels en pluimvee verboden.
De beurs, die jaarlijks meer dan 80 standhouders verwelkomt, zal wel doorgaan, maar dus zonder levende duiven. De organisatie betreurt de beslissing van het Federaal Voedselagentschap. Volgens haar is er geen risico. Ze blijft in nauw overleg met zowel het FAVV als de stad Kortrijk. Eventuele updates worden gecommuniceerd via deze website.
De redactie