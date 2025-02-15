De beurs, die jaarlijks meer dan 80 standhouders verwelkomt, zal wel doorgaan, maar dus zonder levende duiven. De organisatie betreurt de beslissing van het Federaal Voedselagentschap. Volgens haar is er geen risico. Ze blijft in nauw overleg met zowel het FAVV als de stad Kortrijk. Eventuele updates worden gecommuniceerd via deze website.