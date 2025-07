De Duitse onderzeeër UB-57 zonk tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de kust van Zeebrugge. De overgrootvader van Armin Scharlach, Johannes Lohs was commandant van de duikboot. Het wrak is nu in april geïdentificeerd en kwam in het nieuws. Het is zo dat Armin in contact komt met maritiem onderzoeker Tomas Termote.

Armin Scharlach: “Hij antwoordde meteen: wil je de boot zien van je overgrootvader? En ik was zo ontroerd. Het was zo'n mooie uitnodiging. En het was zo ongelooflijk om het met je eigen ogen te zien en niet enkel op foto's die je eerder zag. Het is sowieso een dag om nooit meer te vergeten.”