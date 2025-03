Op 9 maart werd er gecontroleerd op De Vlaskouter (Kuurne), de Burgemeester Lambrechtlaan (Kortrijk) en op de Rijksweg (Lendelede). Vijf dagen later volgden er controles op de Weggevoerdenlaan in Kortrijk en de Gullegemsesteenweg in Bissegem.

In totaal legden 1.187 bestuurders een ademtest af, 17 van hen waren positief. Hun rijbewijs werd voor bepaalde duur ingetrokken. Andere vaststellingen waren onder meer een ongeldige verzekering of (geen) keuringsbewijs, het niet dragen van een gordel of bellen achter het stuur.