De eigenaar van een handelszaak werd omstreeks 7u30 opgeschrikt toen twee inbrekers via het raam probeerden in te breken in een zaak langs de Torkonjestraat, dat meldt politiezone VLAS.

De politieteams snelden na de alarmering ter plaatse en konden het tweetal onderscheppen aan een bushokje na een zoekactie in de buurt. Bij de gestolen buit zaten onder andere twee laptops, een smartphone, een CO2-meter en enkele flessen dure wijn en champagne.

De verdachten zijn van Roemeense afkomst en werden na verhoor gedagvaard. Ze zullen binnenkort moeten verschijnen voor de rechter via het snelrecht.