Drugsnetwerk opgerold in Kortrijks restaurant Thi Thu Lan: “Onder meer XTC, illegale erectiepillen en cocaïne gevonden”
De politie van zone VLAS (Kortrijk - Kuurne - Lendelede) heeft vier personen gearresteerd tijdens een grootschalige gerechtelijke actie in een onderzoek naar drugshandel. Die handel gebeurde onder meer vanuit het restaurant Thi Thu Lan in de Wijngaardstraat in Kortrijk. De arrestaties volgden na vier huiszoekingen in de regio, waaronder het bewuste restaurant.
Het onderzoek begon in januari nadat de recherche van politiezone VLAS aanwijzingen kreeg over een bende die zich vermoedelijk bezighield met handel in verdovende middelen. Het parket West-Vlaanderen vorderde daarop de onderzoeksrechter in Kortrijk om verder onderzoek te voeren.
Na onderzoek bleek een heel netwerk bij de handel betrokken te zijn. Er werden vier huiszoekingen uitgevoerd: twee in Kortrijk, één in Heule (Kortrijk) en één in Harelbeke. In totaal werden op verschillende adressen zaken in beslag genomen, maar het grootste deel werd gevonden in een restaurant Thi Thu Lan in Kortrijk.
"Er werd bijna 3 kilogram cannabis gevonden, meer dan 5.000 XTC pillen, een kleine hoeveelheid cocaïne, meer dan 500 illegale erectiepillen, 250 ml testosteron, een luxewagen en meer dan 3.000 euro cash geld", somt politiezone VLAS op.
Onderzoeksrechter
Al snel werden vier personen opgepakt: een 51-jarige Kortrijkzaan, een 42-jarige man uit Heule, de 29-jarige uitbaatster uit Heule van het restaurant, en één minderjarige man.
De meerderjarigen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en de minderjarige verscheen voor de jeugdrechter. De twee meerderjarige mannen zijn aangehouden, de vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden en de minderjarige werd onder elektronisch toezicht geplaatst.
"Meer dan geslaagd"
“Deze gerechtelijke acties zijn meer dan geslaagd en zorgen ervoor dat een belangrijke toevoer van zowel cannabis, XTC als cocaïne hier in de regio werd doorgeknipt", klonk het bij politie en parket.
"De verdere onderzoeken die momenteel bezig zijn zullen dit drugsnetwerk verder in kaart brengen en uitwijzen wat het precieze aandeel is van de gearresteerde verdachten. Verdere details kunnen in het belang van dit onderzoek niet vrijgegeven worden.”