Het onderzoek begon in januari nadat de recherche van politiezone VLAS aanwijzingen kreeg over een bende die zich vermoedelijk bezighield met handel in verdovende middelen. Het parket West-Vlaanderen vorderde daarop de onderzoeksrechter in Kortrijk om verder onderzoek te voeren.

Na onderzoek bleek een heel netwerk bij de handel betrokken te zijn. Er werden vier huiszoekingen uitgevoerd: twee in Kortrijk, één in Heule (Kortrijk) en één in Harelbeke. In totaal werden op verschillende adressen zaken in beslag genomen, maar het grootste deel werd gevonden in een restaurant Thi Thu Lan in Kortrijk.

"Er werd bijna 3 kilogram cannabis gevonden, meer dan 5.000 XTC pillen, een kleine hoeveelheid cocaïne, meer dan 500 illegale erectiepillen, 250 ml testosteron, een luxewagen en meer dan 3.000 euro cash geld", somt politiezone VLAS op.

Onderzoeksrechter

Al snel werden vier personen opgepakt: een 51-jarige Kortrijkzaan, een 42-jarige man uit Heule, de 29-jarige uitbaatster uit Heule van het restaurant, en één minderjarige man.