Droogvis is een typische droge en zoute hap . Het is een variant van stokvis of klipvis. Voor droogvis wordt gewerkt met kleinere vissen zoals schelvis, wijting of schartong. Het zouten en drogen is een beproefde bewaarmethode voor ‘magere’ vissoorten. Dit procedé wordt nog steeds toegepast bij de visrokerijen aan de Vlaamse kust en in Brugge, waar Brugse Visrokerij Alloo al sinds 1885 actief is.

Traditionele werkwijze

Visrokerij Alloo houdt vast aan een traditionele werkwijze. Voor het zouten worden de vissen geselecteerd op grootte, gegut (verwijderen van de ingewanden), gereinigd en kort gezouten of gepekeld. Dan volgt een droogperiode. Hiervoor wordt wel een moderner instrument gebruikt, zijnde een droogkast. Daarmee kan een gecontroleerde temperatuur en luchtcirculatie worden gegarandeerd.

Snack

Visrokerij Alloo heeft ook een hapklare snack voorzien van zijn droogvis, de zogenaamde “fishbites”. Dit zijn wijting- of schelvisfilets die worden gezouten en gedroogd, waarna ze worden versneden in stukjes.