De droogvis van de Brugse visrokerij Alloo heeft het label van Vlaams Streekproduct gekregen. Het Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing VLAM wil met het label lokale tradities onder de aandacht brengen.
Om erkend te worden moet het product aan vijf strikte criteria voldoen. Zo moet de lokale bevolking het ook echt als traditioneel en streekeigen beschouwen, het moet ambachtelijk gemaakt worden en dat al minstens 25 jaar.
Droogvis is een typische droge en zoute hap . Het is een variant van stokvis of klipvis. Voor droogvis wordt gewerkt met kleinere vissen zoals schelvis, wijting of schartong. Het zouten en drogen is een beproefde bewaarmethode voor ‘magere’ vissoorten. Dit procedé wordt nog steeds toegepast bij de visrokerijen aan de Vlaamse kust en in Brugge, waar Brugse Visrokerij Alloo al sinds 1885 actief is.
Traditionele werkwijze
Visrokerij Alloo houdt vast aan een traditionele werkwijze. Voor het zouten worden de vissen geselecteerd op grootte, gegut (verwijderen van de ingewanden), gereinigd en kort gezouten of gepekeld. Dan volgt een droogperiode. Hiervoor wordt wel een moderner instrument gebruikt, zijnde een droogkast. Daarmee kan een gecontroleerde temperatuur en luchtcirculatie worden gegarandeerd.
Snack
Visrokerij Alloo heeft ook een hapklare snack voorzien van zijn droogvis, de zogenaamde “fishbites”. Dit zijn wijting- of schelvisfilets die worden gezouten en gedroogd, waarna ze worden versneden in stukjes.