Rond 2u zaterdagnacht kwamen de hulpdiensten ter plaatse in de Rollegemstraat in Ledegem. Een kleine witte bestelwagen reed in op een elektriciteitspaal. De paal viel om en even later kwam de bestelwagen tot stilstand.

De bestuurder bleek onder zware invloed van alcohol en zou mogelijks in slaap gevallen zijn achter het stuur, hij moest ook begeleid worden naar de ziekenwagen. De man moet zijn rijbewijs vijftien dagen afgeven.



De straat lag vol met brokstukken, waardoor deze geruime tijd werd afgesloten. Netbeheerder Fluvius kwam nog ter plaatse om de vernielde elektriciteitspaal weg te halen en een nieuwe te plaatsen.