Dro­ge april­maand zorgt voor lage grond­wa­ter­stan­den in Vlaanderen

In zo goed als heel Vlaanderen is het grondwaterpeil gezakt na de droge maand april. Dat blijkt  uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op ruim 60 procent van de meetlocaties kampt de regio met lage tot zeer lage grondwaterstanden. "De neerslag van de voorbije dagen zorgt voor een adempauze", voegt de VMM eraan toe.

De aprilse grillen moesten dit jaar plaatsruimen voor zonnig lenteweer, waardoor regenbuien het grondwaterpeil niet konden aanvullen. Daardoor staat het grondwaterpeil op veel plaatsen een stuk lager dan normaal. Vooral in het noorden van België, in de Noorderkempen en in het Meetjesland in Oost-Vlaanderen staat het grondwaterpeil zeer laag. In Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant, waar het de afgelopen maand een stuk natter was, bevinden de grondwaterstanden zich nog op een normaal niveau. Slechts op 7 procent van de meetlocaties staat het peil op een hoog tot zeer hoog niveau.

Lichte verbetering op komst door regenval begin mei

Het droge weer en de lage grondwaterstanden zorgen er ook voor dat de onbevaarbare waterlopen en rivieren minder gevuld zijn dan normaal. In twee derde van de waterlopen staat het water laag tot zeer laag, in slechts 1 procent van de meetstations werd een hoog waterpeil gemeten.

De VMM verwacht dat de voorspelde neerslag begin mei wel voor een lichte verbetering zal zorgen in de hydrologische toestand in Vlaanderen. "In het westen van Vlaanderen is er beduidend minder neerslag gevallen, waardoor de toestand daar mogelijk niet significant zal verbeteren", verduidelijkt de maatschappij. De actuele droogtetoestand blijft op groen, wat betekent dat er nog geen maatregelen genomen moeten worden. De VMM roept wel op om water zo veel mogelijk vast te houden.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

